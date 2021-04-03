شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة هيكل يهنئ ضياء رشوان لفوزه بمقعد نقيب الصحفيين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، التهنئة إلى الكاتب الصحفى ضياء رشوان لفوزه في انتخابات التجديد النصفى على مقعد نقيب الصحفيين للمرة الثانية على التوالى، والثالثة في مسيرته المهنية، قائلا إن تكرار فوزه دليل على ثقة الصحفيين به ويلقى عليه بمسؤوليات كبيرة.

وأعرب «هيكل» عن أمنياته بالتوفيق للنقيب ضياء رشوان، داعيًا أبناء المهنة إلى التكاتف مع نقيبهم للحفاظ على مكانة المهنة الصحفية، والسير نحو تطوير الأدوات الصحفية والإعلامية لمواكبة متطلبات العصر الحالى.