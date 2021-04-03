شكرا لقرائتكم خبر عن تشغل محطة قياس المناسيب على بحر الجبل بجنوب السودان المتوقفة منذ الثمانينيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير لقطاع مياه النيل التابع لوزارة الموارد المائية والرى، أنه تم افتتاح وتشغيل محطة قياس المناسيب والتصرفات بمنجلا على بحر الجبل، والتى تم إنشاؤها عام 1905، والمتوقفة منذ ثمانينيات القرن الماضى بسبب الحرب، وذلك فى إطار تفعيل وتوطيد التعاون الثنائى لمصر مع دول حوض النيل وخصوصاً جنوب السودان.

أوضح التقرير أن المحطة تعد أحد إنجازات مشروع تأهيل وإنشاء محطات قياس المناسيب والتصرفات بجمهورية جنوب السودان، والذى يأتى ضمن مشروعات وزارة الموارد المائية والرى التى تقوم مصر بتنفيذها فى إطار التعاون الفنى بين البلدين.

أضاف التقرير أن المحطة سوف تساهم فى تجميع البيانات والقياسات اللازمة لإعداد الدراسات المشتركة للحد من مخاطر الفيضانات بجنوب السودان، كما تشمل المحطة بئر جوفى لمياه الشرب يعمل بالطاقة الشمسية لخدمة المواطنين والأهالى.

الجدير بالذكر أن التعاون فى مجال الموارد المائية بين مصر والدول الأفريقية يُعتبر نموذجاً ناجحاً للتعاون، فقد تم تنفيذ العديد من مشروعات التعاون الثنائى مع الدول الأفريقية خلال السنوات الماضية، و أنشئت وزارة الرى العديد من سدود حصاد مياه الأمطار ومحطات مياه الشرب الجوفية لتوفير مياه الشرب النقية فى المناطق النائية البعيدة عن التجمعات المائية مع استخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية فى عدد كبير من الآبار الجوفية بما يسمح باستدامة تشغيلها.