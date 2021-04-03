شكرا لقرائتكم خبر عن خالد العنانى يوثق استقباله لمدير عام منظمة اليونسكو من المتحف المصرى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والأُثار، على توثيق استقباله لأودري أزولاي، مدير عام منظمة اليونسكو، التي وصلت منذ قليل للقاهرة لحضور موكب المومياوات الملكية الذى سينطلق اليوم إلى متحف الحضارة بمدينة الفسطاط.

ونشر العنانى، مجموعة صورة من استقباله لمدير عام منظمة اليونسكو عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، وكتب "سعدت باستقبال السيدة أودري أزولاي، مدير عام منظمة اليونسكو التي وصلت منذ قليل إلى القاهرة لحضور موكب المومياوات الملكية، وقد حرصت ان تبدأ زيارتها بجولة داخل المتحف المصري بالتحرير".

وقام الوزير برفقة رئيس منظمة اليونسكو بجولة داخل المتحف، قاموا خلالها بمتابعة عملية تجهيز المومياوات الملكية التى سيتم نقلها غداً في الموكب الأسطوري لبدء رحلتهم الأخيرة التي ستجوب شوارع القاهرة وصولاً إلى مكان عرضهم الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية.



العناني ومدير عام اليونسكو



جانب من جولة العناني ومدير عام اليونسكو



مدير عام اليونسكو فى جولتها بالمتحف

كما قاموا خلال الجولة بزيارة قاعة یویا وتویا بعد تطويرها، وقاعة كنوز الملك الذهبي توت عنخ آمون، بالإضافة إلى زيارة القاعة التي كان يُعرض بها المومياوات الملكية التى سيتم نقلها غداً والقطع الأثرية التى تم وضعها بالقاعة بدلاً منها والتى تتضمن عدد من الخبيئات الأخرى منها خبيئة وادي الجُسس أوخبيئة كهنة آمون المعروفة بمقبرة باب الجسس والتي تعتبر أكبر مقبرة سليمة وجدت في مصر في القرن 19.

وقد أعربت مدير عام منظمة اليونسكو عن إعجابها البالغ بكافة مقتنيات المتحف ولا سيما كنوز الملك الذهبي توت عنخ أمون ومجموعتي یویا وتویا.

تجدر الإشارة إلى أن زيارة أودري أزولاي رئيس منظمة اليونسكو والوفد المرافق لها لمصر ستتضمن زيارات للعديد من المواقع الأثرية في مصر.