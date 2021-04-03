شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج انتخابات الصحفيين.. ضياء نقيبًا وأبو كيلة وخراجة والزناتى ودعاء النجار أعضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين، عن حصول ضياء رشوان على 1956 صوتًا وفوزه بمقعد النقيب، وفوز الأعضاء: أيمن عبد المجيد بـ1864 صوتًا، ودعاء النجار بـ1078 صوتًا، محمد سعد عبد الحفيظ بـ1045 صوتًا، ومحمد خراجة بـ1338 صوتًا، وإبراهيم أبو كيلة بـ1277 صوتًا، وحسين الزناتى بـ1201 صوتًا.

وقال ضياء رشوان بعد إعلان النتائج وفوزه بمقعد نقيب الصحفيين، إنه يدعو جميع الصحفيين والمرشحين من فاز منهم ومن لم يفز للتكاتف، مؤكداً أن الفترة القادمة ستكون صعبة لكنها ستكون أفضل.

وجرت الانتخابات على مقعد النقيب، ونصف عدد المقاعد طبقًا لنص المادة 43 من قانون النقابة والتى تنص على أن مدة العضوية بمجلس النقابة 4 سنوات، وتنتهى كل سنتين عضوية نصف أعضاء المجلس، ومدة عضوية النقيب سنتان، ولا يجوز انتخابه أكثر من مرتين متواليتين، وتكون العضوية فى مجلس النقابة بلا أجر أو مكافأة.

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابة الصحفيين، الكشوف النهائية لأسماء المرشحين لانتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين مارس 2021.



