شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات انتخابات الصحفيين.. ضياء يقترب من مقعد النقيب وأبوكيلة ودعاء النجار أعضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت مؤشرات الفرز شبه النهائية بانتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين، عن تقدم ضياء رشوان المرشح لمنصب النقيب على رفعت رشاد، وعلى عضوية المجلس تقدم كل من: إبراهيم أبو كيلة، وأيمن عبد المجيد، ومحمد سعد عبد الحفيظ، ودعاء النجار، ومحمد خراجة، وحسين الزناتي.

وتجرى الانتخابات على مقعد النقيب والذى يشغله حاليا ضياء رشوان، ونصف عدد المقاعد طبقًا لنص المادة 43 من قانون النقابة والتى تنص على أن مدة العضوية بمجلس النقابة أربع سنوات، وتنتهى كل سنتين عضوية نصف أعضاء المجلس، ومدة عضوية النقيب سنتان، ولا يجوز انتخابه أكثر من مرتين متواليتين، وتكون العضوية فى مجلس النقابة بلا أجر أو مكافأة.

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابة الصحفيين، الكشوف النهائية لأسماء المرشحين لانتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين مارس 2021.