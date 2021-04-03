شكرا لقرائتكم خبر عن «سلامة» يواجه كورونا بالإجراءات الاحترازية في مدينة قلين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنفيذاً لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ بعمل حملات مكبرة لمتابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا والتواصل مع المواطنين ميدانيا، وتحت إشراف على سلامه، رئيس مركز ومدينة قلين والنواب بالمدينة ورئيس قرية المنشاه الكبرى.

وتم متابعة اعمال التطهير للمدارس والوحدات الصحية والشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق قرية المرازقة، وذلك لتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب خلال فترة الامتحانات القائمه حاليا وكذلك رش وتطهير الوحدات الصحية على مستوى الوحدة.

وأكد رئيس مركز ومدينة قلين على ضرورة أخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لقرار ارتداء الكمامات.

وشدد على الالتزام بارتداء الكمامات لتطبيق الغرامات الفورية على غير الملتزمين بإرتداء الكمامات الطبية واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وقال «سلامة» إنه تم عمل محاضر للمخالفين في الحال ودفع الغرامة الفورية لهم مشيداً بالمواطنين الملتزمين بارتداء الكمامات مؤكداً أن الدولة اتخذت قرار تطبيق الغرامات حفاظاً على صحة المواطنين ويجب على كل مواطن الحفاظ على صحته وأسرته، واضاف كما تم متابعة اعمال الصرف الصحى بكفر المرازقه ويأتي هذا في إطار التأكيد على اتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وأكد رئيس المدينة على تجاوب من المواطنين في أتخاذ الأجراءات الأحترازية.