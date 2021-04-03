شكرا لقرائتكم خبر عن إيمان البحر درويش: أنا أول مطرب ينجح فى مجال التمثيل بأرقام الإيرادات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفنان الكبير إيمان البحر درويش، إن أول من تنبأ بموهبة إيمان البحر درويش كان الشاعر الكبير صلاح جاهين، عندما قدمه في كاريكاتير نشره بجريدة الأهرام، مشيرا أنه ورث الكثير عن جده فنان الشعب سيد درويش.

وأضاف «درويش» خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالى في برنامج «المساء مع قصواء» المذاع على قناة «TeN» الفضائية، أن أنه ورث عن سيد درويش حب الوطن، فكان أكثر مطرب قدم أغانى وطنية دون تكليف من أحد، وهو نفس ما فعله فنان الشعب سيد درويش الذي ظل يناضل بفنه ضد الإنجليز حتى آخر يوم في حياته.

وأوضح إيمان البحر درويش، أنه يحتفظ بأغلب أعمال سيد درويش، موضحا أن والده وعمه حفظوا أجمل تلك الأعمال ولم يفقد منها سوى القليل، مشددا على أن أعمال فنان الشعب لم تقدم بالشكل الذي يليق به.

وأكمل «درويش» أن الغناء لم يكن حلم بالنسبه إليه، حيث تمنى أن يصبح لاعب كرة قدم، مشيرا في الوقت نفسه أنه يحب المسرح أكثر من السينما، مشددا على أن كان أول مطرب ينجح في مجال التمثيل، حيث حققت أفلامه أعلى الإيرادات.

واستطرد إيمان البحر درويش، «أنا كنت أول مطرب عربى يغنى أغنية»سلو«وحققت نجاحا هائلا، وأصبح أغنية كل الأفراح، بعدما كان يرقص العروسين على أغانى أجنبية.