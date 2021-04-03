شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس قروي شبانة بـ«دسوق» يعدد إنجازاته: «تبرعات وحلول وروح فريق» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور على السيد عامر، رئيس الوحدة المحلية لمجلس قروي شابة التابعه لمركز دسوق، إنه خلال فترة وجيزة من توليه العمل تمكن من إعادة ترتيب الوحدة من الداخل للقضاء على الخلافات والعمل بروح الفريق، ورفع كفاءة محطة الصرف بشابه بعد ان كان بها ماتور غاطس واحد اصبح بها ثلاث مواتير غاطس.

وأضاف «عامر» أنه تمكن من استلام قطعة أرض ١٩٥ متر بالشباسية ضمن تقسيم صقر استمر عليها نزاع ١٥ عاماً عن طريق التفاوض مع صاحب التقسيم وتم التسليم لإدارة املاك الدوله بالوحدة، وتم تشجيع أهالي قرية أبوزيادة لشراء قطعة أرض ٥٢٥ متر لتخصيصها لاقامة محطة صرف بابوزيادة وتم الشراء بحضورى وفريق العمل وجاري رفع الأمر للتخصيص ومتابعة باقي الإجراءات، وتشجيع احد المواطنين بعزبة محرم للتبرع ب ١٤٠٠متر لتخصيصهم لعمل معهد ازهري وقد تم التبرع ونسير حاليا مع المنطقة الازهرية لاستكمال الإجراءات.

وتابع «عامر»: كما تم حث احد المواطنين على التبرع ب ٣٥٠ متر بعزبة محرم لعمل محطة صرف وتم التبرع ونسير في الإجراءات التكميليه، ونجحنا في رفع ٧٠٠٠ متر مكعب مياه بابوعيطة تجمعات أمطار وكسر باحد مواسير المياه تجمعات هذه المياه بأرض الملعب على مساحة ٢فدان وارتفاع يقارب من ٧٥سم تقريبا عن طريق فكرة قدمها عامل الصرف الصحي بمد مسورة الصرف إلى الملعب لسحب المياه منها وتم تنفيذ الفكرة وسحبت المياه بالكامل دون ان تتكبد الوحدة جنية واحد.

واضاف لدينا خط كهرباء جهد متوسط من سنه ٢٠١٥ به كهرباء ولا يقدم أي خدمة لان هناك كابل أرضى بديل متصل عليه كل محولات القريه وحاول الأهالي رفع هذه الأسلاك لان الاعمده الخرسانية الحاملة متهالكه ونجحنا بمساعدة المهندسة عايدة ماضي، رئيس المدينه في الحصول على موافقة المحافظ وتكليفه للكهرباء بالرفع من اربعة ايام، كمانجحنا في تشجيع مواطنى قرية الكرادوه بالتبرع ب ٥٢٥ متر لتخصيصها لإقامة محطة صرف صحى ب الكرادوه، وتبرع احد المواطنين ب ١٧٥ متر لانشاء مدرسة الفصل الواحد وجاري التخصيص، وتم عمل مظله لمقابر الشباسيه بتكلفة ٢٠٠ الف جنيه بالمشاركة المجتمعية، كما تم توفير المواد البترولية اللازمة لتشغيل معدات الوحدة الميكانيكية خلال شهر مارس كاملا بالمشاركه المجتمعية.

شابه

شابه