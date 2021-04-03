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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الجمعة، في فعاليات مبادرة «اسكندرية بيتك» المقامة باستاد الإسكندرية، بالتعاون مع مؤسسة«احنا الخير» لتكريم ٢٥٠ يتيم، وإدخال البهجه والسعادة عليهم.

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد رشدي رئيس مؤسسة «احنا الخير»، الدكتور محمد عبدالرازق مدير استاد الإسكندرية.

وخلال كلمته أعرب الشريف عن سعادته بتواجده بين أبنائه، للمشاركة معهم في حفلهم، مؤكدا أن هدفه الأول من التواجد اليوم هو إدخال الفرحة والبهجة على أبنائه وبناته الأيتام، وأن يشعروا بأن الدولة معهم دائما وان نبعث إليهم رسالة طمأنة والمؤاذرة، لافتاً إننا جميعا حرصين على توفير كافة احتياجاتهم.

وأكد المحافظ أن خير قدوة لنا هو رسولنا الكريم الذي اوصانا بحسن معامله اليتيم ورعايته وتوفير احتياجاته، ويكفينا فخرا أن رسولنا الكريم ولد يتيما، لافتاً إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بالاحتفال بيوم اليتيم وتوفير احتياجاتهم وتقديم كامل الدعم لهم.

"الشريف" يُكرّم 250 يتيماً ضمن "الإسكندرية بيتك" (صور)

"الشريف" يُكرّم 250 يتيماً ضمن "الإسكندرية بيتك" (صور)

"الشريف" يُكرّم 250 يتيماً ضمن "الإسكندرية بيتك" (صور)

"الشريف" يُكرّم 250 يتيماً ضمن "الإسكندرية بيتك" (صور)

"الشريف" يُكرّم 250 يتيماً ضمن "الإسكندرية بيتك" (صور)

"الشريف" يُكرّم 250 يتيماً ضمن "الإسكندرية بيتك" (صور)

"الشريف" يُكرّم 250 يتيماً ضمن "الإسكندرية بيتك" (صور)

"الشريف" يُكرّم 250 يتيماً ضمن "الإسكندرية بيتك" (صور)