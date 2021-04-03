شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تتكفل برعاية ودعم «العم الوفي» الذي يقوم بتربية أبناء إخواته الثمانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في استجابة سريعة لبرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة، قررت دكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي تقديم الرعاية الكاملة لاسرة عم شعبان، والذي يعول ابناء اخواته وصرف منح مالية وغذائية لهم

وكان الاعلامي د. عمرو الليثي قد خصص حلقة الجمعة من برنامج واحد من الناس للاحتفال بيوم اليتيم، واستضاف «عم شعبان» والذي ضرب اروع الامثلة في رعاية والتكفل بابناء اخواته الايتام والذي يبلغ عددهم ثمانية اولاد، وتحمل كافة الصعوبات والظروف المادية الصعبة ولم يتركهم ووقف بجانبهم

وقال الليثي ان برنامج واحد من الناس، يعرض قصة مؤثرة ومؤلمة عن اثنين من الامهات قرروا بكامل قواهم ومشاعرهم انهم يتخلوا عن اولادهم بعد ما اصيب زوج كل واحدة منهما بسرطان الكبد وفارقا الحياة بعد صراع مع المرض استمر 3 سنوات

الزوجة الاولى تركت 3 اطفال والثانية تركت 5 اطفال، وتتراوح اعمارهم مابين 3 سنوات و17 سنة ولم يجدوا أي اهتمام أو عطف إلا من عمهم والذي قرر ان يقوم بتربيتهم مع ابنائه الثلاثة .

واشار الليثي اننا لا بد ان نكرم ونستضيف العم الوفي «شعبان» والذي يقوم بتربية 11 ولد وبنت.

وقال عم شعبان خلال حلوله ضيفا وابناء اخواته الايتام ببرنامج واحد من الناس انني اشتغل ارزقي، وان امهم ارادت الزواج وذهبت إلى المحكمة وتنازلت عن ابنائها

واضاف ان له اخان توفيا بسرطان الكبد وبعد وفاتهما ترك ثمانية اولاد، وكانت المفاجأة ان زوجتهما قد تركا الاطفال وانا من قمت بتحمل تربيتهم وتكاليف ومصاريف اقامتهم ومش ممكن اسيب لحمي، وانا اشتغل فلاح بالفاس وارزاقي على باب الله

وقال الابناء ان امنا تركتنا وهربت ولا نعرف اين هي وكانت صدمة كبيرة لنا لوفاة الاب وهروب الام، وعايشين مع عمنا ولا يتأخر علينا

وقال جار عم الاطفال ان الحاج صلاح عم الاطفال انسان قنوع وحبيب الناس في البلد، وهو ينام في الصالة والاولاد يناموا على السرير.

وقد وجه عم الاطفال مناشدة إلى وزارة الاوقاف باعطائه تصريح ببناء منزل على قيراط يتبع وزارة الاوقاف لانه يعيش في مكان ضيق ولا يتحمل عدد الاولاد

وزيرة التضامن تتكفل برعاية ودعم العم " الوفي" الذي يقوم بتربية ابناء اخواته الثمانية

وزيرة التضامن تتكفل برعاية ودعم العم " الوفي" الذي يقوم بتربية ابناء اخواته الثمانية

وزيرة التضامن تتكفل برعاية ودعم العم " الوفي" الذي يقوم بتربية ابناء اخواته الثمانية