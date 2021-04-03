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وزير الأوقاف يوجه بصرف مساعدة لأسرة مؤذن وافته المنية بمسجده اليوم

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أحمد البحيري 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه د.محمد مختار جمعة ،وزير الأوقاف، بصرف مساعدة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه لأسرة المؤذن صبحي عبدالمطلب محمود الذي وافته المنية بمسجده اليوم قبل صلاة الجمعة بمحل عمله بمديرية أوقاف القاهرة، سائلا الله العلي العظيم أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم آله الصبر والسلوان، متوجها لأسرته بخالص العزاء.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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