شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يوجه بصرف مساعدة لأسرة مؤذن وافته المنية بمسجده اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه د.محمد مختار جمعة ،وزير الأوقاف، بصرف مساعدة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه لأسرة المؤذن صبحي عبدالمطلب محمود الذي وافته المنية بمسجده اليوم قبل صلاة الجمعة بمحل عمله بمديرية أوقاف القاهرة، سائلا الله العلي العظيم أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم آله الصبر والسلوان، متوجها لأسرته بخالص العزاء.