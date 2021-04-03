شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي يحتفي بالفنان العالمي عادل نصيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقام المركز الثقافي القبطي الارثوذكسي مساء اليوم حفل تأبين للفنان العالمي د.عادل نصيف «سفير الفن القبطي»، بحضور أسرة الراحل واحبائه من رجال الفن القبطي والصحافة.

وألقي نيافة الانبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي كلمة الافتتاح ونعى فيها الدكتور عادل نصيف وقدم العزاء لأسرته وكل محبيه، وذكر كيف أن الفنان نشأ في أسرة طيبة وأحب الفن منذ صغره وتخصص في رسم الأيقونة القبطية والموزاييك والجداريات التي ملأت كنائس العالم، وكان خير سفير للروح المصرية القبطية.

وقدم نيافته العزاء لزوجته السيدة ليديا يوسف وابنتيه ساندرا وسارة وأخوة الراحل الكريم.

وعقب كلمة نيافته القي بعض الكلمات من الأقرباء والأصدقاء والصحفيين ومحبي الفن القبطي، ذكروا فيها البعض من الأعمال الصالحة التي قام بها الراحل، وأكدوا على جهده الكبير ودوره البارز اللذين قدمهما في إثراء فن الأيقونة القبطية والجداريات في تاريخ طويل من الإبداع والتميز أكثر من ثلاثين عاما فأستحق أن يحظى بلقب «سفير الفن القبطي» في عديد من المعارض والمحافل الفنية المحلية والعالمية.

وفي نهاية الحفل قدم نيافة الأنبا إرميا شهادة تقدير لروح الفنان عادل نصيف، كما قدمت جريدة المشاهير وجريدة صوت بلادي شهادات تقدير لروح الفنان الراحل.