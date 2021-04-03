شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة البحر الأحمر»: تركيب خزان أكسجين بسعة 6 طن بـ«رأس غارب المركزي» خلال أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدا الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر واللواء حامد احمد رئيس مجلس مدينة رأس غارب مستشفي رأس غارب المركزى يرافقة مديرى الإدارات الفنيّة بالمديرية وذلك للاطمئنان على حسن سير العمل وانتظامة.

وقاما بتفقد اقسام الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة والاشعة والحضانة والقسم الداخلي وقسم العزل وقام بمراجعة تذاكرالمرضى ومقابلةالمرضى والاستماع إلى طلباتهم وتفقد ايضا التعقيم المركزى والمطبخ

وتفقدا مخزن المستلزمات والتأكد من توافر المخزون الإستراتيجي من المستلزمات والأدوية لكمية تكفى ثلاثة اشهر على الأقل، وتم التأكد من توافر فصائل الدم ومشتقاته وتم مراجعة اسطوانات الاكسجين والتأكد من وجود الاكسجين اللازم لحاجة المستشفى،،

وأكد وكيل وزارة الصحة على توريد وتركيب خزان اكسجين بسعة 6طن خلال الأيام القليلة القادمة وكلف سيادته الدكتور احمد جلال مدير الرعايه الأساسية بالمرور ومتابعة إجراءات حالات العزل المنزلي والاطمئنان على حالتهم وتوافر الأدوية اللازمة لهم

كما أكد على النظافة العامة للمستشفي، وإتباع كافة معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوي، والتأكيد على إرتداء الفريق الطبي للواقيات الشخصية في التعامل مع جميع الحالات المرضية مع الحرص على حسن استقبال المرضى وذويهم.

وفى نهاية الجولة تم عقد اجتماع بمكتب اللواء حامد احمد رئيس مجلس مدينة غارب لمناقشة ومراجعة كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمدينة كما قام فريق من الطب الوقائى وصحى البيئة بالمرور على المقاهي والكافتيرات لمتابعة مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.