شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج يحظر الإحتفالات والسرادقات والموائد طوال شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، على جميع رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية، والجهات المعنية بضرورة الإلتزام بتطبيق القواعد والإجراءات الإحترازية الواجب تطبيقها والإلتزام بها خلال شهر رمضان الكريم، وفقا للقرارات الأخيرة للجنة العليا لإدارة أزمة فيروس «كورونا» برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لحماية صحة وسلامة المواطنين .

وأكد محافظ سوهاج- في بيان صحفى اليوم- على عدم السماح بإقامة أي موائد رمضانية وحظر سرادقات العزاء والإحتفالات الجماعية بمختلف قرى ومراكز المحافظة، مع السماح بإقامة الصلوات في المساجد وصلاة التراويح بشرط تطبيق الإجراءات الإحترازية، مع الإلتزام بالتخفيف في صلاة التراويح، بحيث لا تزيد عن نصف ساعة.

وشدد المحافظ، على ضرورة الإلتزام بتطبيق الإجراءات بكل حزم ومتابعتها خلال شهر رمضان المعظم لحماية صحة وسلامة المجتمع، والتأكيد على ارتداء الكمامة خاصة في أماكن التجمعات، مع المتابعة المستمرة لوسائل النقل الجماعي، وتحصيل الغرامات المفروضة على المخالفين بشكل فوري، وعدم التهاون في هذا الشأن، موجها الجهات المعنية والأجهزة التنفيذية بمتابعة تطبيق الإجراءات والإلتزام بها، واستئناف المسابقات الرياضية المختلفة للناشئين، لمنح الحافز الرياضي لطلاب المراحل التعليمية المختلفة، وعدم السماح بإقامة الدورات الرمضانية في الأماكن المفتوحة أو المغلقة، مع العمل على تنفيذ قرار اللجنة بتطبيق المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم وخلافه، بداية من السبت 17 إبريل المقبل، والإلتزام بنسب التواجد المقررة التي تضمن السلامة العامة في المطاعم والكافتيريات وغيرها.