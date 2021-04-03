شكرا لقرائتكم خبر عن اللون الأزرق يزين مركز ذوى الاحتياجات الخاصة في الوادي الجديد احتفالا باليوم العالمي للتوحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تزين مركز دكتور حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالوادي الجديد، باللون الأزرق في الإحتفال باليوم العالمي للتوحد والذي يوافق الثاني من إبريل من كل عام.

ويعد المركز أول وأكبر مركز متخصص في التعامل مع حالات التوحد بالمحافظة من خلال وحدة تضم أحدث الوسائل والأجهزة العلمية، كما يضم نخبة من المختصين الذين تم تدريبهم وتأهيلهم للتعامل مع الحالات.