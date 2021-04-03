شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. أسامة كمال ومحمد علي خير في تغطية خاصة لموكب المومياوات على المحور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم قناة المحور غدا تغطية خاصة عبر شاشتها، احتفالية موكب نقل المومياوات الملكية والمقرر تحركه من ميدان التحرير المتحف المصري وصولا إلى متحف الحضارة القومي بالفسطاط، ويقوم بالتغطية كل من الإعلاميين أسامة كمال ومحمد على خير.

ومن المقرر استضافة كل من خالد العناني وزير الآثار، وفاروق حسني، وزاهي حواس، وأكثر من ٣٥ عالم أثري، وتحقيقات مصورة من داخل المتحف المصري ومتحف الفسطاط.