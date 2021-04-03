شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. شبورة وطقس بارد ليلا بكافة الأنحاء والصغرى بالقاهرة 12 درجة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:
السياحة: 200 مراسل و500 قناة فضائية تنقل عملية نقل المومياوات الملكية
غدا شبورة وطقس بارد ليلا بكافة الأنحاء والصغرى بالقاهرة 12 درجة
السكة الحديد تكشف سبب انفصال 6 عربات من قطار النوم بأسيوط
التنمية المحلية: بدء تنفيذ 798 مشروعا ضمن مبادرة حياة كريمة فى المحافظات
التعليم: فتح باب التقدم للعمل بكنترولات الثانوية ضمن بدائل الاستعداد للاختبارات
وزيرة الهجرة تدعو الجاليات المصرية بالخارج للترويج لاحتفالية موكب المومياوات
التعليم: 3.5 مليون طالب وطالبة يقرؤون أكثر من 100 مليون كتاب بالمشروع الوطنى للقراءة