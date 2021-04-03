شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. شبورة وطقس بارد ليلا بكافة الأنحاء والصغرى بالقاهرة 12 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:

السياحة: 200 مراسل و500 قناة فضائية تنقل عملية نقل المومياوات الملكية

غدا شبورة وطقس بارد ليلا بكافة الأنحاء والصغرى بالقاهرة 12 درجة

السكة الحديد تكشف سبب انفصال 6 عربات من قطار النوم بأسيوط

التنمية المحلية: بدء تنفيذ 798 مشروعا ضمن مبادرة حياة كريمة فى المحافظات

التعليم: فتح باب التقدم للعمل بكنترولات الثانوية ضمن بدائل الاستعداد للاختبارات

وزيرة الهجرة تدعو الجاليات المصرية بالخارج للترويج لاحتفالية موكب المومياوات

التعليم: 3.5 مليون طالب وطالبة يقرؤون أكثر من 100 مليون كتاب بالمشروع الوطنى للقراءة