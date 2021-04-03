شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: وصول عدد مراكز تلقى لقاح كورونا بالمحافظات لـ200 مركز الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، إنه تم زيادة عدد مراكز تلقى لقاح كورونا من 40 مركز إلى 139 مركز على مستوى الجمهورية، وبزيادة عدد المراكز تم زيادة عدد الفرق الطبية وزيادة عدد الرسائل الموجهة للمواطنين لزيادة أعدادهم لتلقى اللقاح.

أضاف مجاهد، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، أنه يتم إرسال 250 رسالة للمواطنين يوميا، وستشهد الفترة المقبلة زيادة عدد المراكز لـ 200 مركز على مستوى الجمهورية وتحديدًا الأحد المقبل، منها 40 مركز فى محافظة القاهرة، مبينا: "الزحام الحالى أمام المراكز نتيجة تخلف الناس عن الحصول على التطعيم فى الأيام المحددة لها، وذهابهم مع الأشخاص الجدد".

وأوضح خالد مجاهد، أن هناك شائعات كثيرة خرجت حول لقاح أسترازينيكا فيما يتعلق بالجلطات وغيرها، ولكن هذه الشائعات نفتها منظمة الصحة العالمية، خلال الفترة المقبلة.

وتابع: "هناك سيناريو رابع فى حال ازدياد المواطنين على تلقى اللقاح بعد تسجيل بياناتهم على الموقع، وهو تخصيص 5000 مركز ووحدة صحية على مستوى المحافظات ويمكن تطعيم 12.5 مليون مواطن فى 25 يوم عمل".