شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق أسامة ربيع: لن نتحدث عن تعويضات السفينة الجانحة قبل انتهاء التحقيقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن سعادته بانتهاء أزمة السفينة الجانحة، قائلا: "الحمد لله قدرنا نرسم الفرحة على وجوه المصريين، وكانت فرصة للعالم كله ياخد باله من قناة السويس اللى كانوا بيقولوا إن فيه طرق بديلة ليها".

وأضاف ربيع، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، أن قناة السويس أنهت عبور 361 سفينة بعد انتهاء أزمة السفينة الجانحة الأيام الماضية، متابعا: "كانت هناك 422 سفينة عالقة بسبب الأزمة، وغدا ستمر آخر 85 سفينة وبهذا تكون انتهت الأزمة تماما، كما ستمر غدا 24 سفينة جديدة".

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس أن كل ما يخص الإجابات عن الأسئلة الخاصة بالتعويضات أو بتحقيقات السفينة الجانحة، تم تأجيله لحين انتهاء التحقيقات الجارية حاليا، متابعا: "التحقيقات شغالة من قبل هيئة قناة السويس، وهناك جهاز يشبه الصندوق الأسود يتم تفريغه للحصول على المعلومات التى به، كما يتم أخذ رأى قبطان السفينة وحتى الآن لم نصل إلى أى نتائج بشأن الحادثة"، نافيا أن جنسية قبطان السفينة مصري، لأنه هندي مثله مثل طاقم السفينة بالكامل، قائلا: "السفير الهندي كلمني امبارح وقالى عايزين نخرج الناس وقلت له التحقيق يخلص وأخرجهم واحنا مش حابسينهم ولا حاجة".

وعن تطوير قناة السويس قال: "تطوير الأسطول البحرى ضمن خطة تطوير قناة السويس وأكبر كراكات فى الشرق الأوسط ستكون فى قناة السويس فى الفترة المقبلة، منهم كراكة ستصل الأسبوع المقبل"، مردفا: "عرضت على الرئيس السيسي شراء قاطرات بقدرة 270 طنا، فقال لي قم بشراء أكبر القاطرات التى ذات قدرة أكبر، ونحن بهذه الحادثة فكرنا تغير تماما، وأما عن فكرة توسيع قناة السويس فكل ذلك محل دراسة".