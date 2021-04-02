شكرا لقرائتكم خبر عن «أمن الوادي الجديد» يحتفل بـ «يوم اليتيم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت مديرية أمن الوادي الجديد، اليوم، بيوم اليتيم بنادي الشرطة بمدينة الخارجة.

وأكد اللواء محمد توفيق، مدير أمن الوادي الجديد، أن الاحتفالية شملت عروض ترفيهية وغنائية للأطفال وتقديم هدايا عبارة عن لعب أطفال وسط أجواء من البهجة والسعادة التي غمرت الأطفال الذين عبروا عن فرحتهم بهذه الاحتفالية.

وساعد هذا الاحتفال في إدخال البهجة في نفوس الأطفال الذين عبروا عن سعادتهم الغامرة بهذه الزيارة.

وأضاف مدير الأمن أنه تم تقديم وجبات للأطفال الأيتام وهدايا عينية بمناسبة احتفالهم بيوم اليتيم بنادي ضباط الشرطة، وذلك في إطار الدور الرائد لوزارة الداخلية المصرية في تعميق وتعزيز أواصر الثقة والتكافل والترابط بين جميع أطياف المجتمع.