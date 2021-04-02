شكرا لقرائتكم خبر عن «هؤلاء هم الإخوان ونساء على عرش مصر» الأعلى.. بيع 12 ألف نسخة بمعرض الاسكندرية للكتاب (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، جولة تفقدية بمعرض الاسكندرية التاسع للكتاب، والذى تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج على والمقام بأرض كوتة بالازاريطة في الاسكندرية اليوم الجمعة .

واعربت الوزيرة عن سعادتها باقامة المعرض والذى ياتى بعد قرار مجلس الوزراء باستئناف اقامة المهرجانات الفنية ومعارض الكتاب والعروض المسرحية في الساحات والمناطق المفتوحة وفقا للاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

واضافت ان المعرض يساهم في استكمال رسالة التنوير وتحقيق العدالة الثقافية ودعم صناعة الكتاب والنشر، مثمنة مشاركة هيئة الشارقة للكتاب والتى تعد خطوة لحصول معرض الاسكندرية للشارة الدولية.

وأشادت الوزيرة بالاقبال الجماهيرى وباسلوب التنظيم الذي يراعى الالتزام بالعدد المقرر للزوار حرصا على السلامة العامة .

وقال الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، ان المعرض يشهد حضورا جماهيريا كبيرا من مختلف الشرائح العمرية، خاصة الشباب، مؤكداً ان حجم مبيعات الهيئة المصرية العامة للكتاب تجاوز في هذه الدورة النسبة التي تحققت العام الماضي باكثر من 50٪، مضيفاً ان عدد النسخ المباعة خلال عشرة ايام بلغ 12 الف نسخة وكان الاكثر مبيعا كتب نساء على عرش مصر، حكايات الولاد والارض، المنسي صديقي وهؤلاء هم الاخوان .

يشار إلى ان معرض الاسكندرية التاسع للكتاب يقام بمشاركة 90 ناشر بالإضافة إلى قطاعات وزارة الثقافة، مؤسسة الاهرام، دار المعارف، مكتبة الإسكندرية وهيئة الشارقة للكتاب ويضم جناح هيئة الكتاب ١٥٠٠ عنوان من إصداراتها في مختلف المجالات والسلاسل وكتب النشر العام إلى جانب ركن الإبداع السكندرى للمؤلفين والمبدعين من أبناء الإسكندرية، بالإضافة إلى أحدث إصدارات مكتبة الأسرة وكتب الأطفال ،والكتب الأجنبية. بتخفيضات تصل إلى ٢٠٪ وقسم الكتاب المخفض لكنوز الهيئة ويضم اصدارات تباع بأسعار تبدا من جنيه واحد.