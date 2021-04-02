شكرا لقرائتكم خبر عن «إحسبها صح».. مبادرة شركة «مياه بني سويف» للمواطنيين لتوفير المياه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببنى سويف برئاسه اللواء المهندس أحمد محمود صحصاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببنى سويف مبادرة (احسبها صح ) بهدف توعية المواطنين بأهمية تركيب القطع الموفرة لإستهلاك المياه حيث تنطلق تلك المبادرة بالقرى التي تشهد تنفيذ مشروعات ضمن المبادرة الرئاسية( حياة كريمة ) لغرس ثقافة المشاركة ومسئولية الجميع في الحفاظ على المياه وشبكات الصرف الصحي.

تم التنسيق مع مديرية الأوقاف ببنى سويف برئاسة الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة بنى سويف لتخصيص جزء من خطبة الجمعة عن ترشيد استهلاك المياه من المنظور الديني بالمسجد الكبير ببنى عدى بمركز ناصر .

ويأتى ذلك لما لخطبة الجمعة من أهمية في التوجيه والإرشاد إلى بعض الموضوعات والقضايا التي يحسن التنيه إليها، والتذكير بها، ومنها أهمية ترشيد استخدام المياه والمحافظة عليها.

وقال اللواء مهندس احمد محمود صحصاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببنى سويف أن إدارتى التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة قامت بالتنسيق مع كل جهة مشاركة بالمبادرة على حدة وعمل اجتماعات وورش عمل للاتفاق على آليات تنفيذ ماتم الاتفاق عليه وإمدادهم بالمواد الإعلامية والدعائية للمبادرة بهدف خلق سفراء للتوعية بكافة المصالح والجهات المتعاونة.

وأوضح الصحصاح أن المبادرة شارك فيها عدد من الجهات الحكومية، جاء في مقدمتها محافظة بنى سويف ومديرية الأوقاف بالمحافظة، والازهر الشريف، ومديرية التربية والتعليم بالإضافة إلى الكنائس والاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية.