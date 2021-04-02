شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تحذر من تقلبات الطقس خلال الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت هيئة العامة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة الأسبوع المقبل الذي يبدأ غدا السبت 3 أبريل حتى الخميس 8 أبريل، وقالت إن البلاد ستشهد حالة من التقلبات في الأحوال الجوية، وتظهر حركة الرياح في معظم المحافظات مع انتشار الأتربة العالقة بالجو وارتفاع في درجات الحرارة من 3 إلى 8 درجات بداية من يوم الأحد 4 أبريل.

وطالبت هيئة الأرصاد المواطنين باتخاذ كافة التدابير والاستعدادات اللازمة، بهدف الحد من الآثار الناجمة عن تقلبات الأحوال المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

حالة الطقس يوم السبت 3 أبريل

تظهر شبورة مائية في الصباح، على بعض الطرق الزراعية القريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى محافظات القاهرة والجيزة والوجه البحري.

وتشهد البلاد في هذا اليوم نشاط حركة الرياح، على محافظة جنوب سيناء.

الطقس المتوقع الأحد 4 أبريل

يتوقع خبراء الأرصاد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة في كل المحافظات تتراوح بين 3 إلى 8 درجات وأن البلاد تتأثر بكتل هوائية قادمة من شبه الجزيرة العربية، مع نشاط في حركة الرياح على مناطق الغربية من البلاد.

الطقس المتوقع يوم الاثنين 5 أبريل

ستشهد البلاد أتربة عالقة في النهار على مناطق في القاهرة والجيزة، وأيضا محافظات جنوب الصعيد والوجه البحري، مع نشاط في حركة الرياح على مناطق أقصى غرب البلاد.

الطقس المتوقع يوم الثلاثاء 6 أبريل

يتوقع خبراء الأرصاد في يوم الثلاثاء المقبل ظهور أتربة عالقة في فترة النهار، على مناطق من القاهرة والجيزة، وأيضا محافظات الوجه البحري وجنوب الصعيد.

وتشهد أيضا البلاد خلال هذا اليوم نشاطا في حركة الرياح على مدن أقصى غرب البلاد وستكون مثيرة للرمال والأتربة.

الطقس المتوقع يوم الأربعاء 7 أبريل

يتوقع خبراء الأرصاد أن يشهد هذا اليوم أتربة عالقة في فترة النهار، على مناطق من القاهرة والجيزة، وأيضا محافظات الوجه البحري.

الطقس المتوقع يوم الخميس 8 أبريل

تشهد البلاد في هذا اليوم أتربة عالقة في فترة النهار، على محافظات القاهرة والجيزة والوجه البحري، مع نشاط في حركة الرياح على محافظة جنوب سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت



القاهرة: درجات الحرارة العظمى 23 درجة والصغرى 12.

الإسكندرية: درجات الحرارة العظمى 21 والصغرى 13.

مطروح: درجات الحرارة العظمى 21 درجة والصغرى 12.

سوهاج: درجات الحرارة العظمى 26 درجة والصغرى 11.

قنا: درجات الحرارة العظمى 26 درجة والصغرى 11.

أسوان: درجات الحرارة العظمى 28 درجة والصغرى 15.