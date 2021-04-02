شكرا لقرائتكم خبر عن «تربية الاسكندرية» تكشف حقيقة إقامة حفل تخرج داخل فندق: «حذرنا منه فى 16 مارس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفت كلية التربية فى جامعة الاسكندرية، صلتها بالحفل الذي سمي حفل تخرج كلية التربية، والذى نظمه أشخاص ليس لهم اي علاقة بالكلية، وبصوره تجارية يعلم الهدف منها وقاموا بعقده بأحد فنادق الإسكندرية أمس.

وذكرت الكلية فى بيان رسمى اليوم الجمعة، أن إدارة الكلية إتخذت الإجراءات اللازمة لمنع عقد هذا الحفل، فى ضوء التزامها بقرارات مجلس الوزراء والمجلس الاعلى للجامعات بالاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ومنع التجمعات والأنشطة حفاظا على صحة الطلاب.

وتابعت:"تواصلت الكلية مع إدارة الفندق، وأوضحت أن الكلية وإدارتها ليس لها علاقة بهذا الحفل، وأن من يقوم به يستغل هذه الفتره الحرجة التي لا تستطيع الكلية تنظيم مثل هذا النوع من الإحتفالات أو التجمعات، بهدف تجاري واضح، وقامت الكلية بتاريخ 16 مارس 2021، وفور علمها بالتحضير لهذا الحفل باصدار بيان تنبيهى للطلاب على جميع الصفحات الرسمية للكلية، يفيد بعدم الانسياق وراء أى دعايات كاذبة يتم الاعلان عنها من جهات غير معلومة ومنها الاعلان عن تنظيم حفلة لطلاب الكلية من احد المطربين الشباب، لذا فإدارة الكلية ورعاية الشباب بالكلية تخلى مسئوليتها تجاه إقامة هذا الحفل خارج حدود الانشطة الطلابية الرسمية".

وأكدت إدارة الكلية اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي طالب قد تكون له علاقة بتنظيم أو أستغلال إسم الكلية، للاشتراك في نشاط غير معلن بالكلية حيث يعتبر ذلك خرقا لقوانين ولوائح الكلية والجامعة ما يعرضه للمسائلة القانونية.