شكرا لقرائتكم خبر عن «الشباب والرياضة»: توزيع الهدايا على 230 طفلًا وطفلة في يوم اليتيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، إنه تم توزيع الهدايا والألعاب والوجبات الغذائية على 230 طفلًا وطفلة من الأيتام، وذلك خلال احتفال المديرية بيوم اليتيم في منتدى الشباب بالعريش، بحضور اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وكليب راشد مصبح مدير عام المديرية.

وأكد خالد مكاوي، المتحدث باسم المديرية، أن احتفال المديرية بيوم اليتيم تضمن عددًا من الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية المتنوعة وألعاب الأطفال ومسرح للعرائس وفقرات فنية من أعضاء إدارة الطلائع بالمديرية.

الاحتفال بيوم اليتيم بالعريش

الاحتفال بيوم اليتيم بالعريش

الاحتفال بيوم اليتيم بالعريش

الاحتفال بيوم اليتيم بالعريش

الاحتفال بيوم اليتيم بالعريش

الاحتفال بيوم اليتيم بالعريش