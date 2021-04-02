«التهرب الجمركي بالإسكندرية» تحبط عمليتى تزوير وتلاعب للتهرب من رسوم مستحقة (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحبطت إدارة مكافحة التهرب الجمركي بالإسكندرية عمليات، برئاسة أحمد صدقى مدير الإدارة، بالتنسيق مع إدارة مركز مرغم الجمركي المطور، برئاسة صابر أبوعرب بالتنسيق مع مركز مرغم الجمركي المطور، من احباط عميلتى تزوير وتلاعب في المستندات للتهرب من سداد جزء من الرسوم الجمركية.

المحاولة الأولى وبناءا على إخبارية مقدمة من أحمد صدقى مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركي عمليات بالإسكندرية بمحاولة شركتا استيراد وتصدير التلاعب والتزوير في المستندات المقدمة للتهرب من سداد جزء من الضرائب والرسوم الجمركية، فتم تشكيل لجنة لمعاينة مشمول البيان الجمركي الأول رقم ١٤٤٢ لسنة ٢٠٢١ بإسم شركة ج. ج. م للإستيراد والتصدير بوليصة الشحن رقم ٢٤٣٣٧٦١ بعدد٣ طرد أغطية من ألومنيوم منشأ ألمانيا، تبين للجنة وجود أمرين شراء بنفس رقم الفاتورة بقيم مختلفة أحداهما بقيمة ١٨٣٤٠ يورو والأخرى بقيمة ٢٨١٥٠ يورو بفارق ١٠ آلاف يورو .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم ٤ لسنة ٢٠٢١، طلب صاحب الشأن التصالح وقام بسداد التعويضات المستحقة بمبلغ ١٥٠ ألف جنيه .

في المحاولة الثانية، قامت نفس الجنة بمعاينة مشمول البيان الجمركي الثانى رقم ١١٥٧ لسنة ٢٠٢١ بإسم شركة م. ا. م للإستيراد والتصدير، بوليصة الشحن رقم ٢٠١١٥٣٠٩١ بعدد ٢١ طرد كواشف معملية وقطارة منشا الصين، فتبين للجنة وجود فاتورتين متناقضتين يحملان نفس الرقم بقيم سعرية مختلفة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم ٥ لسنة ٢٠٢١، وطلب صاحب الشأن التصالح وقام بسداد التعويضات المستحقة بمبلغ ٨٠ ألف جنيه .

"التهرب الجمركى بالإسكندرية" تحبط عمليتى تزوير وتلاعب في المستندات للتهرب من سداد الرسوم المستحقة (صور)

"التهرب الجمركى بالإسكندرية" تحبط عمليتى تزوير وتلاعب في المستندات للتهرب من سداد الرسوم المستحقة (صور)

"التهرب الجمركى بالإسكندرية" تحبط عمليتى تزوير وتلاعب في المستندات للتهرب من سداد الرسوم المستحقة (صور)

"التهرب الجمركى بالإسكندرية" تحبط عمليتى تزوير وتلاعب في المستندات للتهرب من سداد الرسوم المستحقة (صور)