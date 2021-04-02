شكرا لقرائتكم خبر عن «لوجستيات تجارية الاسكندرية»: بدء التسجيل المسبق للشاحنات يوليو المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عبدالعال على عبدالعال، رئيس لجنة الجمارك بشعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات في الغرفة التجارية بالاسكندرية، إن الشعبة تلقت شكاوي من جموع المستوردين والمصنعين، تتعلق بقيام بعض الخطوط الملاحية بالتوقف عن قبول الشحنات المتجهة إلى الموانئ المصرية على خلفية قرار التسجيل المسبق لمصلحة الجمارك.

وذكر «عبدالعال»، أن وكلاء الخطوط الملاحية، شاركوا في اجتماع امس بحضور مسؤولو مصلحة الجمارك وقطاع النقل البحري، وجاءت التعليمات ببدء تنفيذ القرار اعتباراً من ١ يوليو المقبل، وليس ابريل الجاري كما يتردد.

وطالب كافة وكلاء الخطوط بتوضيح الموقف للخطوط بالخارج بكافة الموانئ بالكف عن طلب التسجيل إلى حين التنفيذ الفعلي اعتباراً من الشحنات التي سوف تشحن في الموانئ يوليو المقبل.

ولفت إلى أن الشعبة تقوم حاليا بدورات تدريبية للعاملين بالشركات لشرح كيفية التسجيل المسبق بالتنسيق مع شركة MTS ومصلحة الجمارك.