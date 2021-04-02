شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج يكلف قيادات المحافظة بمتابعة إجلاء ركاب العبارة النيلية المتعطلة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، السكرتير العام للمحافظة اللواء عصام الدين الليثي، وفريدة سلام رئيس مركز ومدينة طهطا، والدكتور محمد عبدالهادي مدير عام قطاع مكتب المحافظ، بالانتقال إلى موقع تعطل العبارة «سوهاج ١» عند قرية «جزيرة الخزندارية» بدائرة مركز طهطا، لمتابعة الموقف وتقديم كافة أوجه الدعم لإجلاء الركاب بسلام وإعادة تشغيل العبارة.

وأوضح اللواء عصام الدين الليثى السكرتير العام للمحافظة أن عطلا مفاجئا بمحركات العبارة أدى لتوقفها أثناء نقل عدد من المواطنين بين الضفتين الشرقية والغربية عند قرية «جزيرة الخزندارية»، لافتا إلى أنه تم التنسيق مع الإنقاذ النهري وتم إجلاء الركاب بسلام دون وقوع أي أضرار، وجر العبارة المتعطلة إلى المرسى، منوها بأنه تم إصلاح العطل وعودة العبارة للعمل مرة أخرى.

محافظ سوهاج يكلف قيادات المحافظة بمتابعة إجلاء ركاب العبارة النيلية المتعطلة بطهطا

محافظ سوهاج يكلف قيادات المحافظة بمتابعة إجلاء ركاب العبارة النيلية المتعطلة بطهطا

محافظ سوهاج يكلف قيادات المحافظة بمتابعة إجلاء ركاب العبارة النيلية المتعطلة بطهطا

محافظ سوهاج يكلف قيادات المحافظة بمتابعة إجلاء ركاب العبارة النيلية المتعطلة بطهطا

محافظ سوهاج يكلف قيادات المحافظة بمتابعة إجلاء ركاب العبارة النيلية المتعطلة بطهطا

محافظ سوهاج يكلف قيادات المحافظة بمتابعة إجلاء ركاب العبارة النيلية المتعطلة بطهطا