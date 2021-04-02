شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه الفيوم»: الانتهاء من المقابلات الشخصية لـ ٧٥ متقدمًا لوظيفة بنك الإعمار الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم أنه تم الانتهاء من المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظيفة بنك الإعمار الأوروبى والبالغ عددهم ٧٥ متقدمًا وذلك بمحطة تنقية مياه الشرب بقحافة .

وأضاف أن المتقدمين للمقابلة الشخصية قد اجتازوا الاختبارات التحريرية التي عقدت بمركز التدريب بمحطة تنقية مياه الشرب بالعزب الجديدة منذ عدة أسابيع وأن من لهم حق المقابلة الشخصية ٧٥ ناجحًا موزعين كالآتى: ٥٣ أخصائي مالى و٥ مهندسين مراقبي جودة و٨ أخصائيي عقود و٩ أخصائيي سلامة وصحة مهنية.

وقد تم إجراء المقابلات الشخصية لهم من قبل لجنة مشكلة برئاستى ثم من الموارد البشرية بالشركة وأعضاء من الشركة القابضة حتى تكون هناك شفافية وحيادية في انتقاء واختيار أفضل العناصر التي تستفيد منهم الشركة في تنفيذ مشروعات توسعات الصرف الصحي داخل محافظة الفيوم عن طريق بنك التنمية والإعمار الأوروبي .