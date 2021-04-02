شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 20 ألف لتر سولار قبل بيعها في السوق السوداء في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف باستمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب بالأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية، موجها بتكثيف حملات التموين، بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة لجمهور المواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود،وتضم كافة الجهات المعنية لاتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية وإجراءات رادعة وفقا للقانون.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير«عرضه المهندس وصفى عبدالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية،بشأن نتائج الحملة التفتيشية المفاجئة التي نفذتها المديرية بمركز ومدينة الواسطى بالتعاون مع مباحث التموين،وذلك في إطار خطة المحافظة التي يتم تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية وذات الصلة لتحقيق الانضباط في الأسواق ومواجهة الغش والاحتكار، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأسفرت الحملة عن ضبط 20 ألف لتر بنزين،قام سائق إحدى السيارات بتجميعها تمهيداً لبيعها في السوق السوداء بغرض التربح بطرق غير مشروعة وبالمخالفة للقانون، بجانب ضبط 12 ألف علبة سجائر مستوردة مهربة ومجهولة المصدر،وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى جهات التحقيق المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد.