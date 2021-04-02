شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة سوهاج تحتفل بيوم اليتيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك اليوم الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم رئيس جامعة سوهاج في فعاليات الاحتفال العالمي بيوم اليتيم الذي يوافق الجمعة الأولى من شهر أبريل من كل عام، حيث توجه لزيارة عدد من الجمعيات الخيرية لرعاية الأطفال الأيتام داخل المحافظة، يصاحبة وفد من إتحاد طلاب الجامعة.

وأوضح رئيس جامعة سوهاج أن الإحتفال جرى تحت شعار «لست وحدك»، حيث أن تخصيص يوم للإحتفال بالطفل اليتيم في مصر والعالم العربي، يعد بمثابة رسالة لجميع الأيتام بأنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع، وتأكيد على أن رعايتهم وتلبية مطالبهم حق أصيل على كافة أفراد وطوائف المجتمع، لافتاً إلى أنه يوم خيري وإنساني يعكس مظهراَ رائعا من مظاهر التكافل الإجتماعي.

وقال عزيز، أن الجامعة لايتوقف دورها على العملية التعليمية فقط، ولكن يشمل خدمة المجتمع المحيط بها وتلبية احتياجاته وتقديم كافة أوجه الخدمات التي يتطلبها، لذلك تحرص إدارة الجامعة كل عام على المشاركة والإحتفال بالأطفال الأيتام، والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والخيري بشكل مستمر لتقديم كافة المساعدات التي من شأنها ضمان حصول هؤلاء الأطفال على الإهتمام والرعاية الكاملين، داعياً الأسر المصرية إلى زيارة الأيتام من وقت لآخر للتخفيف عنهم ومساندتهم في وحدتهم وإدخال الفرح والسرور على قلوبهم.

وأضاف صبري محمد مدير إدارة رعاية الشباب المركزية بالجامعة، أن رئيس الجامعة والوفد المرافق له توجهوا لزيارة عدد من جمعيات رعاية الأطفال، ومنها جمعية صحبة الخير، جمعية بيت الرحمة، مشيراً إلى أنه تم مشاركة الأطفال في بعض الأنشطة الترفيهية المسلية في جو من الألفة والمحبة، بالإضافة إلى تقديم الهدايا التي نالت إعجابهم وأدخلت عليهم البهجة والسعادة.