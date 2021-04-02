شكرا لقرائتكم خبر عن «المهان» على مسرح الحديقة الدولية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستعد الهيئة العامة لقصور الثقافة لإطلاق فعاليات المهرجان الإقليمي للفرق المسرحية بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي على مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر، حيث تقدم فرقة قصر ثقافة مصر الجديدة بفرع ثقافة القاهرة عرضا بعنوان «المهان» .

مسرحية المهان من تأليف سليم كتشنر، أشعار أيمن النمر، موسيقى وألحان جمال رشاد، إضاءة منتصر محمد ومحمد حسن، فنى صوت سيد محمد زيان، ميكانست شاكر محمد، وغناء صافى صفوت ومارلى عماد وعلى ذكى ومايكل جمال، مساعد مخرج مصطفى خالد، مخرج منفذ عبدالفتاح مخلوف، إخراج صفوت صبحى، والعرض بطولة باقة متميزة من فنانى فرقة قصر ثقافة مصر الجديدة المسرحية.

تدور أحداث مسرحية المهان حول الصراعات بين الشعوب والأشقاء، فهي لا تصنع أمانا ولا سلاما، ونحن ننادى بالتكاتف والمحبة والسلام ولا تكن كالمهان الذي تغرب وسافر ولقى العديد من الخلافات والصراعات وعاد إلى وطنه يبحث عن الأمان.