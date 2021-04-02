شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يشارك في مؤتمر خدمة المغتربين والمغتربات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني، محاضرة بعنوان الرحمة، اليوم الجمعة، في اللقاء السنوي لمشرفي ومشرفات بيوت الاغتراب وأمناء خدمة المغتربين والذي نظمته اللجنة المجمعية لبيوت الاغتراب، المتفرعة من لجنة الرعاية والخدمة بالمجمع المقدس، في الأنافورة بطريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي، أمس واليوم.

حضر المحاضرة من أحبار الكنيسة أصحاب النيافة الأنبا توماس أسقف القوصية ومير، والأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة، والأنبا مكاريوس أسقف المنيا، والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط وقدم كل منهم محاضرة خلال يومي اللقاء بالإضافة إلى نيافة الأنبا داود أسقف المنصورة الذي قدم افتتاحية اللقاء أمس.

البابا تواضروس يشارك في مؤتمر خدمة المغتربين والمغتربات

البابا تواضروس يشارك في مؤتمر خدمة المغتربين والمغتربات

البابا تواضروس يشارك في مؤتمر خدمة المغتربين والمغتربات