أخبار مصر

مفتى الجمهورية: مبادرة "حياة كريمة" تدخل فى دائرة الرحمة بالناس

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى الجمهورية: مبادرة "حياة كريمة" تدخل فى دائرة الرحمة بالناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن مبادرة حياة كريمة تدخل فى دائرة الرحمة بالناس، مضيفا أن كل مشروعات الدولة التى تنفذها لصالح الإنسان تدخل فى باب الرحمة.

 

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامى حمدى رزق عبر برنامجه نظرة المذاع على قناة صدى البلد، أن الرسالة الإلهية أن ينبغى أن يسير المسلم فى حياته بالرحمة، معقبا: "كل ما يحس الإنسان إن قصر فى الرحمة لابد أن يرجع إلى الرحمة مرة أخرى".

 

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا