شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى الجمهورية: مبادرة "حياة كريمة" تدخل فى دائرة الرحمة بالناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن مبادرة حياة كريمة تدخل فى دائرة الرحمة بالناس، مضيفا أن كل مشروعات الدولة التى تنفذها لصالح الإنسان تدخل فى باب الرحمة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامى حمدى رزق عبر برنامجه نظرة المذاع على قناة صدى البلد، أن الرسالة الإلهية أن ينبغى أن يسير المسلم فى حياته بالرحمة، معقبا: "كل ما يحس الإنسان إن قصر فى الرحمة لابد أن يرجع إلى الرحمة مرة أخرى".