شكرا لقرائتكم خبر عن مديرة اليونسكو فى أول زيارة لمصر لحضور موكب نقل المومياوات الملكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزور المديرة العامة لليونسكو، أودرى أوزلاى، مصر لأول مرة خلال الفترة من 3 إلى 5 أبريل للاحتفال بتراث البلاد الثرى، وخاصة فيما يتعلق بتحديات السياحة المستدامة، ومن المقرر أن تحضر أيضا احتفالية نقل المومياوات من المتحف المصرى بالتحرير إلى المُتحف القومي للحضارة المصرية، وفق بيان للمنظمة.

وقالت أوزلاي: "إن رؤية المومياوات لدى دخولها إلى المُتحف القومي للحضارة المصرية الجديد، وإدراك أنه بات يسهُل الوصول إليها الآن أكثر، هو بمثابة نهاية للكثير والكثير من العمل لتحسين صونها وعرضها، ويبث هذا مشاعر تتجاوز بكثير مجرد نقل لمجموعة مضيفة سوف نرى تاريخ الحضارة المصرية يتجلى أمام أنظارنا"، وبعد زيارتها إلى القاهرة ومعالمها، من المقرر أن تسافر المديرة العامة إلى أُسوان.

ولفت بيان المنظمة أنه جمعت اليونسكو والقاهرة علاقة قوية، خاصة منذ حملة حماية الآثار في النوبة في أبو سمبل ( 1963 – 1968)، والتي كانت بمثابة الأساس الذي قامت عليه اتفاقية اليونسكو لعام 1972 لحماية التراث العالمى مضيفا إن مصر شريك قوي للمنظمة في كافة مجالاتها: الثقافة والعلوم والتعليم. كما أن مصر مُشارك فعال في العمل من أجل الوفاء بتحديات المستقبل، كالذكاء الاصطناعي، والعلم المفتوح وأولوية أفريقيا.