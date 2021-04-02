شكرا لقرائتكم خبر عن الطفل المصرى باسل التميمى يوجه الدعوة للعالم بمتابعة موكب المومياوات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بث الطفل باسل التميمى، مصري الجنسية، مقطع فيديو قصير باللغة الإنجليزية وجه من خلاله الدعوة للعالم أجمع بمتابعة انطلاق موكب المومياوات الملكية، لنقل 22 مومياء ملكا وملكة من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة، غدا السبت.

ساعات قليلة تفصلنا على حدث عالمى بانطلاق "موكب المومياوات الملكية"، لنقل 22 مومياء ملكا وملكة من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة، وهو الموكب الذى يحظى باهتمام عالمى، حيث ستنقل أكثر من 60 دولة فى العالم الحدث العظيم، من خلال أكثر من 400 محطة فضائية حول العالم.

وستجرى تشريفة فى استقبال ملوك مصر بإطلاق النيران. وفى هذا الإطار قال النائب محمد عبد المقصود، وكيل لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، إن الموكب بهذه الصورة وهذه الحفاوة من قبل مختلف دول العالم والمحطات الفضائية العالمية يؤكد حجم الدولة المصرية ومكانتها، وأن هذا الحدث سيكون له الكثير من المكاسب التى ستعود على مصر، أبرزها الترويج للسياحة.