شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة فرز أصوات أعضاء الجمعية العمومية بانتخابات الصحفيين فى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، اليوم الجمعة، بمقر النقابة الفرعية بالإسكندرية، عن فرز أصوات أعضاء الجمعية العمومية، بشأن المرشحين على مقعد مجلس النقابة.

وحصل كل من أيمن عبد المجيد 75 صوتا، وجمال عبد الرحيم 49 صوتا، وإبراهيم أبو كيلة 42 صوتا، وحسين الزناتى 46 صوتا، ومحمد سعد عبد الحفيظ 41 صوتا، وسامى عبد الراضى 38 صوتا.

وكانت قد أسفرت عملية الفرز على مقعد نقيب الصحفيين، تقدم ضياء رشوان بإجمالى 68 صوتا، ورفعت رشاد 37 صوتاً، وكارم يحيى 6 أصوات.

وأوضحت اللجنة المشرفة على الانتخابات، أن من أدلوا بأصواتهم 113 صوتا، عدد الأصوات الصحيحة 111 صوتا، و2 صوت باطل.

وكانت قد بدأت عملية فرز أصوات الناخبين بالإسكندرية فى انتخابات نقابة الصحفيين، مساء اليوم الجمعة، بمقر النقابة محطة الرمل، فى انتخابات التجديد النصفى للنقابة العامة.

وشهدت انتخابات نقابة الصحفيين بمقر النقابة الفرعية بالإسكندرية، إقبالا متوسطا من قبل أعضاء الجمعية العمومية للإدلاء بأصواتهم فى التجديد النصفى لنقابة الصحفيين، ومن المقرر أن يختار نقيب و6 أعضاء الجمعية.

واتخذ مجلس نقابة الصحفيين بالإسكندرية، برئاسة فكرى عبد السلام، كافة الإجراءات الاحترازية التى أعلنت عنها النقابة العامة الصحفيين، التى تهدف إلى الحرص على صحة وسلامة أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين.

وقامت نقابة الصحفيين بالإسكندرية، بتعليق كشوف المشتغلين بالإسكندرية، ولوحات استرشادية بشأن مقر التسجيل والتصويت.

وتجرى الانتخابات على مقعد النقيب والذى يشغله حاليا ضياء رشوان، ونصف عدد المقاعد طبقًا لنص المادة 43 من قانون النقابة والتى تنص على أن مدة العضوية بمجلس النقابة أربع سنوات، وتنتهى كل سنتين عضوية نصف أعضاء المجلس، ومدة عضوية النقيب سنتان، ولا يجوز انتخابه أكثر من مرتين متواليتين، وتكون العضوية فى مجلس النقابة بلا أجر أو مكافأة.

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابة الصحفيين، الكشوف النهائية لأسماء المرشحين لانتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين مارس 2021.