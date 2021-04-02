شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الرئيس السيسى يتفقد أعمال تطوير الطرق بشرق القاهرة ومحيط المطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الموقع الرسمى لرئاسة الجمهورية، فيديو لتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الجمعة، أعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة، حيث اطلع على محور المستشار عدلى منصور، الذي تم إنشائه بعرض 16 حارة مرورية بواقع 8 حارة لكل اتجاه ويشتمل على عدد 6 كبارى سيارات، وعدد 5 كبارى مشاة، وحيث يربط المحور طرق الإسماعيلية الصحراوى وبلبيس وشرق القاهرة مع مناطق غرب وشمال القاهرة ومناطق محافظة القليوبية ومحاور شبرا بنها وتحيا مصر، والضبعة وطريق الإسكندرية الصحراوى، الأمر الذى يمثل شريان مرورى جديد سيحدث تطويرا وانفراجة كبيرة فى حركة المركبات وتنقل المواطنين، ويختصر كثيراً من الوقت خاصة بعد عملية توسعة الطرق المحيطة، وإزالة العديد من الإشغالات والتعديات والمواقف العشوائية على جانبى الطرق.

كما تفقد الرئيس، أعمال التطوير فى منطقة محيط مطار القاهرة الدولى مرورا بشارع عبد الحميد بدوى وتقاطعه مع طريق الأوتوستراد والذى يحتوي على عدد 2 کوبری دوران لتيسير الحركة المرورية فى المنطقة السكنية المحيطة امتدادا إلى حى مدينة نصر مع توسعة طريق الأوتوستراد ليصبح 6 حارة مرورية لكل اتجاه، وكذلك توسعة شارع عبد الحميد بدوى ليصبح 6 حارة مرورية لكل اتجاه وكذلك توسعة ورفع كفاءة الطرق الداخلية للأحياء السكنية المحيطة لتتكامل مع التطوير الكلى لشبكة الطرق بالمنطقة.

وتوقف الرئيس، أثناء الجولة التفقدية ليناقش العاملين والمسئولين بعدد من مواقع العمل بشأن تفاصيل المشروعات، وليطلع على سير الخطوات التنفيذية الراهنة، مشدداً على المبادئ الثابتة بالالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من الأعمال بالمواصفات الفنية والهندسية العالية، فضلاً عن التطبيق الدقيق للإجراءات الصحية الاحترازية حرصاً على صحة وسلامة العاملين.