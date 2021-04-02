شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: زيادة إصابات كورونا طفيفة ولا تعنى إننا دخلنا الموجة الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، إن الصحة تستهدف تطعيم كبار السن بلقاح كورونا، وأنه تم إضافة 138 مركزا جديدا لتلقى المواطنين لقاحات كورونا، مضيفا: "هناك زيادة فى عدد الإصابات بفيروس كورونا، وهى زيادات طفيفة ولا تدعو للقلق.. ولا يعنى إننا دخلنا الموجة الثالثة لكورونا".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد الباز ببرنامجه "آخر النهار"، المذاع على قناة النهار، أن كميات لقاحات كورونا التى تم التعاقد عليها تصل تباعا إلى البلاد، لافتا إلى أن مصر أمنت حصة مناسبة من لقاح فيروس كورونا لمواطنيها، مؤكدا أن شهر رمضان قادم وعلى المواطنين التباعد وعدم زيادة الزيارات الأسرية للحفاظ على عدم زيادة إصابات كورونا.

وأضح أن الفئات الأكثر عرضا بالإصابة بكورونا سيتم تلقيحها أولا، وأنه تم زيادة عدد المراكز الخاصة بلقاح كورونا بالمحافظات، بالإضافة إلى أن مصر تمتلك أكثر من 5 آلاف مركز طبى على مستوى الجمهورية.

وتابع أنه لا يوجد أى إجازات داخل مراكز لقاحات كورونا، وأن على المواطنين اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتى ستنقلنا إلى بر الأمان.