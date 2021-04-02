غلق محطة مترو السادات لمدة 9 ساعات.. تعرف على خريطة الطرق المغلقة خلال مرور موكب المومياوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

أعلنت وزارة الداخلية إنهاء استعداداتها من خلال إجراءات مكثفة لتأمين خط سير موكب المومياوات الملكية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الجمعة؛ تقرر إغلاق عدد من المحاور المرورية أمام جميع أنواع المركبات والأفراد يوم السبت الموافق 3 الجاري من الساعة 6 مساءً إلى الساعة 8.30 مساءً، وذلك على النحو التالي:

غلق جميع منافذ الدخول والخروج إلى ميدان التحرير والمنافذ المؤدية إليه من كوبري 6 أكتوبر وكوبري 15 مايو، وكذا غلق مطالع كوبري 6 أكتوبر القادمة إلى شارع النيل، وغلق كوبري الجلاء في الاتجاه القادم من الجيزة.

غلق منطقة الكورنيش والشوارع الجانبية المؤدية له بدءًا من كوبري قصر النيل حتى منطقة الاحتفال، وكذا غلق كوبري الجامعة وكوبري عباس للقادم من الجيزة، وطريق (مصر – حلوان) في اتجاه ميدان أثر النبي، وكذا غلق منازل كوبري المنيب وطريق الأتوستراد التي تؤدي إلى ميدان أثر النبي.

غلق محطة مترو السادات منذ الساعة 12 ظ حتى الساعة 9م .

وسيتم إجراء التحويلات المرورية اللازمة للطرق البديلة خلال تلك الفترة، وذلك على النحو الموضح بالموقع الرسمي لوزارة الداخلية