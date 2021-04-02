شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركات رسمية وشعبية فى الاحتفالات بـ«يوم اليتيم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تزامنًا مع احتفال العالم بـ«يوم اليتيم» لإدخال الفرحة على قلوب العديد منهم وتعويضهم عن فقدان الأسرة، حثت انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، على مد يد العون للأيتام.

وقالت قرينة الرئيس، فى تدوينة عبر صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى بمناسبة يوم اليتيم: «يعتبر يوم اليتيم من أهم الأيام التى تعكس الحب والتآلف والرحمة فى قلوبنا جميعًا تجاه أبنائنا وبناتنا الذين فقدوا أقرب الناس إليهم، فلنكن لهم يد العون التى ترسم البسمة على شفاههم وتضمن لهم مستقبلًا آمنًا ومشرقًا».

واحتفلت وزارة التضامن وفروعها فى المحافظات، أمس، بيوم اليتيم، الذى يوافق الجمعة الأولى من إبريل، وحرص عدد من المسؤولين التنفيذيين ومسؤولى الجمعيات الأهلية على مشاركة الأطفال فرحتهم، وسط إجراءات احترازية مشددة ونشر رسائل توعية للوقاية من فيروس كورونا.

وشارك الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، فى الاحتفال بالأيتام داخل مجمع التربية للبنين لرعاية الأطفال والكبار فاقدى الرعاية بالزقازيق، حيث تم خلاله تقديم حملات التوعية لرفع الوعى الصحى المجتمعى للأطفال، وتقديم خدمات مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن السمنة والأنيميا والتقزم للأطفال.

إلى ذلك، أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، تنفيذ حملة لرفع الوعى الصحى المجتمعى للأطفال وتقديم خدمات المبادرات الرئاسية فى مجال الصحة العامة داخل دُور الأيتام، من خلال 27 فريقًا للتواصل المجتمعى على مستوى المحافظات بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى.