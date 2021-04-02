شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الشرقية يتابع تطعيم المواطنين بلقاح كورونا في المركز الطبي ببلبيس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة في الشرقية، اليوم الجمعة، تطعيم المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا، بالمركز الطبي ببلبيس السعديين، وذلك للفئات المستحقة للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد-١٩، من المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن بمحافظة الشرقية، والذين قاموا بالتسجيل على موقع التسجيل الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة والسكان.

وقام وكيل الوزارة بالتأكد من انتظام سير العمل ببرنامج التسجيل الخاص بوزارة الصحة، وتقديم اللقاح للمواطنين بشكل جيد، واتباع خطوط السير المحددة، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء التطعيم، كما تم التأكد من قياس العلامات الحيوية للمواطنين قبل التطعيم، فضلا عن التأكد من عمل سلسلة التبريد بكفاءة، للحفاظ على اللقاح بدرجة الحرارة المناسبة له.

وأوضح وكيل وزارة الصحة في الشرقية أن هناك ٦ مراكز طبية أخرى مجهزة بالمحافظة، بخلاف مكتب صحة ثان الزقازيق، لحصول المواطنين على لقاح كورونا، تيسيرا عليهم من مشقة السفر، وهي: «المركز الطبي ببلبيس، ومركز طب الأسرة بالدميين بفاقوس، والمركز الطبي بأبوحماد، ومركز صحي العاشر قطاع أ بالعاشر من رمضان، وقسم الحميات بمستشفى ههيا المركزي، ووحدة الفيروسات الكبدية سابقاً بمستشفى السعديين المركزي»، مؤكدا استمرار جهود الفرق الطبية بالمراكز الستة الجديدة لتطعيم المواطنين بمحافظة الشرقية.