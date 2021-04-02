شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء ارتباك مواعيد القطارات.. و«الوزير» يتابع الموقف من المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتظمت حركة القطارات، أمس، على خط السكة الحديد القاهرة أسوان، عقب انفصال 6 عربات من القطار رقم 82، أثناء سيره عند قرية منقباد التابعة لمركز أسيوط، دون إصابات أو خسائر بشرية، فيما انتهت حالة الارتباك التى استمرت لعدة أيام بسبب تشغيل جهاز ATC المنظم لسرعات الجرارات المتعلقة بالقطارات، بسرعة 90 كيلومترًا للمميز والروسى، و120 للمكيف والإسبانى.

وكشفت مصادر مطلعة أن سبب الواقعة هو كسر فى العمود الرابط بين العربات، لافتة إلى أن القطار المكون من ١٣ عربة استمر فى المسير لمسافة ٣ كيلو مترات، قبل أن يتوقف فى محطة الأزهر قبل مدينة أسيوط بـ ٢٠٠٠ متر تقريبًا.

وتلقت محافظة أسيوط إخطارًا من غرفة عمليات الأزمات والكوارث، بالواقعة وانتقل المهندس نبيل الطيبى، سكرتير عام مساعد المحافظة، وبرفقته قوات الدفاع المدنى والإنقاذ والإسعاف، وقوات الشرطة، واستدعى جرار من محطة أسيوط، وتم سحب العربات المنفصلة، وتوصيلها بالقطار، دون وقوع أى خسائر بشرية.

وقال «الطيبى» إن حركة القطارات لم تتأثر بالواقعة، ولم يتجاوز معدل التأخير ساعة واحدة، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات لتفادى أى أحداث مشابهة.

يذكر أنه من المقرر أن يقوم الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بجولة تفقدية لحركة قطارات الصعيد، إذ يستقل قطار 980 VIB، المتجه إلى محافظات الصعيد، من محطة سكك مصر، وصولا لمحطة سكك حديد المنيا، ويتفقد المحطة ويلتقى سائقى القطارات بمحافظتى المنيا وبنى سويف، والعاملين بالهيئة، ويزور عقب ذلك ورش سكك حديد كوم أبوراضى، لتفقد مجريات العمل.