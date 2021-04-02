شكرا لقرائتكم خبر عن مراجعة تنفيذ خطط الإصحاح البيئى لشركات البترول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، تنفيذ خطة الإصحاح البيئى فى شركات البترول بالسويس.

وتبين من خلال جولة تفقدية للوزيرة بشركتى «النصر، والسويس» أن نسبة تنفيذ خطة الإصحاح البيئى لشركة النصر للبترول بلغت 58%.

وأوضحت الوزيرة أن نسبة تنفيذ خطة الإصحاح البيئى بـ«شركة السويس» لتنفيذ إنشاء محطة معالجة الصرف الصناعى بالشركة بلغت 25%، وتقدر القيمة الإجمالية لتكلفة المشروع بنحو 24.3 مليون دولار.