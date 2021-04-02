شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولو «الإسكان» يتابعون مشروعات «العاصمة الإدارية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، برفقة مسؤولى الهيئة، المشروعات التى يجرى تنفيذها من قبل وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واطمأن المسؤولون، خلال الجولة، على أعمال المرافق بـ(منطقة الوزارات)، ثم تجولوا بساحة الشعب الفاصلة بين مجلسى «النواب والشيوخ»، ومسجد مصر بالحى الحكومى، حيث تم الانتهاء من جميع الأعمال الخاصة بالمرافق من مياه وصرف ورى وكهرباء لتغذية مبانى الوزارات بالحى الحكومى، ويجرى استكمال أعمال الطرق بطبقتى البازلت والإنترلوك، ثم تابعوا الأعمال التى يجرى تنفيذها بمشروع الحدائق المركزية «كابيتال بارك»، والمحاور الرئيسية، ومن ضمنها محور الشيخ محمد بن زايد الجنوبى.

‏وأشار نائب رئيس الهيئة إلى ضرورة استكمال الأعمال بالمعدلات المطلوبة والعمل على زيادتها للانتهاء من تلك المشروعات فى المواعيد المحددة، منوهًا بالتزام وزارة الإسكان بتنفيذ المشروعات ‏الموكلة لها ‏فى التوقيتات المحددة لها.