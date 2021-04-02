شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تنفيذ 798 مشروعا ضمن مبادرة «حياة كريمة» فى المحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، إنه تم رصد وحصر نحو 5026 مشروعاً حتى شهر مارس الجارى، سيتم تنفيذها فى 51 مركزا على مستوى المحافظات المستهدفة بما يمثل 100% من النطاق الجغرافى المستهدف، ضمن البرنامج القومى الشامل لتطوير الريف المصرى ضمن المرحلة الجديدة للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأضاف، فى تصريحات أمس، أنه تم رصد 798 مشروعاً يجرى تنفيذها حالياً على أرض المحافظات، منها مشروعات كانت جارية بالفعل أو كانت متعثرة ومتوقفة على توفير الأراضى أو بعض الإجراءات الإدارية والتمويلية، وتم تذليل المعوقات التى تعترضها ودخلت حيز التنفيذ مرة أخرى لتتكامل مع المشروعات المستجدة تحقيقاً للتنمية الشاملة للقرى والمراكز المستهدفة ضمن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى.

وتلقى الوزير تقريراً حول أهم النتائج التى تحققت فى إطار المهام المنوطة بالوزارة فيما يخص متابعة تنفيذ البرنامج فى 51 مركزًا إداريًا تضم نحو 1400 قرية بـ20 محافظة.

ولفت «شعراوى» إلى أن الوزارة نسقت مع المحافظات والوزارات المعنية، وتم رصد الوضع الراهن قبل بدء البرنامج بكل مركز متضمنًا حالة الخدمات والاحتياجات المطلوبة بكل قطاع خدمى وتنموى بالمركز، وتم الانتهاء من توثيق الوضع الراهن بمواد فيلمية كاملة فى نحو 17 محافظة وجار الانتهاء من الباقى خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأكد الوزير الانتهاء من حصر المبانى الحكومية بكل وحدة محلية قروية على مستوى 51 مركزا يضم 317 وحدة قروية بالتنسيق مع المحافظات المستهدفة، متضمناً دراسة حالتها الإنشائية بغرض إقامة مجمعات خدمية بكل وحدة محلية، وتحقيق التكامل بين المبانى الخدمية فى نفس المبنى والاستخدام فى أكثر من غرض، لافتاً إلى أنه يتم حالياً الرفع المساحى ورصد إحداثيات المواقع المقترحة لتنفيذ مجمعات الخدمات بكل وحدة محلية، حيث تم نهو رصد إحداثيات مواقع المجمعات المقترحة لعدد 45 مركزا وجار الانتهاء من رصد باقى المواقع المقترحة.

وأضاف أنه تم رصد عدد كبير من المشروعات فى مرحلة التجهيز الأولى للتنفيذ وفق الخطط الموضوعة ووصل عدد هذه المشروعات إلى 4228 مشروعا فى قطاعات الصرف الصحى ومياه الشرب والتعليم والصحة والشباب والرياضة والخدمات البيطرية والرى والغاز الطبيعى والاتصالات وكذا برامج الإدارة المحلية (طرق ونقل- إنارة عامة - تحسين بيئة - تدعيم وحدات محلية- أمن وإطفاء).

وأوضح وزير التنمية المحلية أن تكلفة المرحلة الأولى لمشروع تطوير القرى ستصل إلى حوالى 200 مليار جنيه بسبب تكلفة تأهيل المنازل التى تصل إلى نحو 100 ألف منزل بالقرى المستهدفة، كما تشمل المبادرة إقامة وتطوير مدارس ودعم منظومة التعليم والصحة، ومراكز الشباب، وفى كل قرية سيتم رصف الشوارع التى تربط القرية مع القرية الأم والمركز، أما الطرق داخل القرية، فسيتم تثبيت تربة مثبتة.

وقال شعراوى إنه فيما يخص تفعيل آليات إشراك المواطنين ومبادرة العودة للجذور، فإنه تم الانتهاء من تشكيل لجان التنمية المتكاملة على مستوى الوحدات المحلية القروية، فضلًا عن ثلاثة يمثلون المجتمع المدنى بنطاق الوحدة وممثل مؤسسة حياة كريمة.