شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ ركاب عبارة نيلية بعد تعطلها في النيل بمركز طهطا بسوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت اليوم قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج من إنقاذ ركاب العبارة النيلية «سوهاج 1» وإخلائهم من أعلى سطح العبارة، عقب تعطلها وتوقفها في وسط النيل بدائرة مركز طهطا في شمال المحافظة.

وكان اللواء دكتور حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة طهطا، بحدوث عطل مفاجىء في محركات العبارة النيلية «سوهاج 1» المخصصة لنقل الركاب بنهر النيل بدائرة المركز، وذلك عقب تحركها لمسافة 200 متر وقبل وصولها إلى المرسى الغربى للنيل، فانتقل على الفور إلى مكان البلاغ اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، وقوات الحماية المدنية، ومعدات الإنقاذ الخاصة بنقطة شرطة الإنقاذ النهرى بالمنطقة، وجرى إنزال كافة الركاب المتواجدين على سطح العبارة ونقلهم بلانشات الإنقاذ النهرى، وتم تثبيت العبارة في مكانها بالهلب الخاص بها لعدم استمرار جنوحها، وجرى عقب ذلك سحبها إلى شاطىء المرسى الغربى من النهر، وتقرر إنتداب لجنة فنية لبيان سبب عطل العبارة.