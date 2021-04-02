شكرا لقرائتكم خبر عن «أنت أقوى من المخدرات».. دورة بمركز إعداد القادة بجامعة بنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مركز إعداد القادة بجامعة بنها، عن فتح باب التسجيل بـدورة قادة المستقبل ٥، «الدورة التدريبية لإعداد القيادات الشبابية»، تحت شعار «أنت اقوي من المخدرات».

وقال بيان صحفي الجمعة، إن الدورة تعقد تحت رعاية الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وستنطلق علي أرض مركز إعداد القادة بمشتهر في الفترة من ٥-٨ أبريل ٢٠٢١ مع باقة من أكفأ المدربين، بالتعاون مع معهد إعداد القادة بحلوان وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

و أضاف البيان، أن شروط التسجيل تشمل أن يكون المشترك طالب من طلاب جامعة بنها في الفرق الدراسية المختلفة، وألا يكون الطالب قد سبق و إلتحق بأحد معسكرات أو دورات المركز السابقة، مشيرا إلى أنه من يرغب في التسجيل من خلال هذا الرابط