شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان يتقدم في صندوق انتخابات الصحفيين بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين في مقر اللجنة الفرعية بالإسكندرية حصول ضياء رشوان على ٦٨ صوتا ورفعت رشاد على ٣٧ صوتا وكارم يحيى على ٦ أصوات وصوتين باطلين وبلغ إجمالي الحضور ١١٣ صوتا، وذلك في صندوق اللجنة الفرعية بالإسكندرية على مقعد نقيب الصحفيين.

ضياء رشوان - صورة أرشيفية