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ضياء رشوان يتقدم في صندوق انتخابات الصحفيين بالإسكندرية

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حمدي قاسم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين في مقر اللجنة الفرعية بالإسكندرية حصول ضياء رشوان على ٦٨ صوتا ورفعت رشاد على ٣٧ صوتا وكارم يحيى على ٦ أصوات وصوتين باطلين وبلغ إجمالي الحضور ١١٣ صوتا، وذلك في صندوق اللجنة الفرعية بالإسكندرية على مقعد نقيب الصحفيين.

ضياء رشوان - صورة أرشيفية

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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