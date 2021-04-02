شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان يتقدم في صندوق انتخابات الصحفيين بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين في مقر اللجنة الفرعية بالإسكندرية حصول ضياء رشوان على ٦٨ صوتا ورفعت رشاد على ٣٧ صوتا وكارم يحيى على ٦ أصوات وصوتين باطلين وبلغ إجمالي الحضور ١١٣ صوتا، وذلك في صندوق اللجنة الفرعية بالإسكندرية على مقعد نقيب الصحفيين.
ضياء رشوان - صورة أرشيفية
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