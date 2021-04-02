شكرا لقرائتكم خبر عن الأربعاء.. جامعة الزقازيق تنظم منتدى «العنف في المجتمع المصري.. تحديات ومواجهة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الزقازيق، تحت رعاية وحضور الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة، وإشراف وحضور الدكتورة غادة شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، المنتدي الثقافي بعنوان «العنف في المجتمع المصري ... تحديات ومواجهة»، وذلك ضمن فعاليات المنتدي الثقافي الذي ينظمه القطاع.

ويستضيف المنتدي الإعلامي الدكتور معتز بالله عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، والدكتورة رانيا يحيي، عضو المجلس القومي للمرأة والمجلس الأعلي للثقافة، والدكتورة جيهان يسري مقرر المنتدي ،وكيل كلية التربية الرياضية بنات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً، بقاعة الإحتفالات الكبري باستاد الجامعة.